Знаменитости 17 апреля 2024, 16:46 «Страшно смотреть на себя». Бледанс столкнулась с последствиями поддержки Пугачевой Актриса Бледанс столкнулась с жесткой критикой из-за поддержки певицы Пугачевой РИА «Новости»

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Актриса Эвелина Бледанс столкнулась с жесткой критикой после того, как выразила публичную поддержку певице Алле Пугачевой. Об этом она рассказала в интервью изданию «Московский комсомолец».

Актриса крайне удивилась масштабу негативной реакции на ее теплые слова в адрес популярной исполнительницы, указав, что лишь выразила надежду на скорое возвращение Примадонны в Россию.

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По словам Бледанс, ей пришлось столкнуться не только с потоком негативных комментариев, но и с серьезными проблемами со здоровьем. Она рассказала о внезапно развившейся аллергии и конъюнктивите. Актриса принимала таблетки и использовала глазные капли. Оне не исключила, что ей придется перейти на более серьезное лечение с использованием антибиотиков.

«Все это время мучаюсь. Сейчас мне страшно смотреть на себя в зеркало! Такого у меня никогда не было. Я обратилась к врачу, но он тоже не может поставить точный диагноз», — заявила Бледанс.

Актриса выразила уверенность, что ее проблемы со здоровьем напрямую связаны с негативной реакцией на слова в поддержку Пугачевой.

Еще больше ее беспокоит невозможность выступать. В момент появления проблем с здоровьем актриса находилась в туре.

Ранее Бледанс рассказала о смерти наркозависимой сводной сестры Дианы. Она добавила, что узнала о произошедшем на гастролях.