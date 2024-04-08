Знаменитости 08 апреля 2024, 11:05 Эвелина Бледанс рассказала о смерти наркозависимой сестры Актриса Бледанс рассказала о смерти наркозависимой сводной сестры Дианы Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Читать 360tv в

Актриса и певица Эвелина Бледанс сообщила о смерти своей наркозависимой сводной сестры Дианы. О произошедшем с родственницей она рассказала в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Так получилось, что она с какого-то молодого возраста начала позволять себе всякие запрещенные вещи. И это привело к циррозу печени, гепатиту. С этим диагнозом она жила последние десять лет и не берегла себя», — поделилась Бледанс.

Реклама

Актриса даже дала сестре миллион рублей на необходимые лекарства, однако та отказалась от препаратов, заявив, что ее устраивает нынешней образ жизни. Позже она получила два года колонии за контрабанду запрещенных веществ. Ее выпустили по состоянию здоровью.

«Зачем нужно было эту помощь просить, чтобы я из кожи вон лезла, искала эти таблетки, потом их не пить?», — удивилась артистка.

Она добавила, что узнала о смерти сестры на гастролях. У нее было желание сорваться к семье в Ялту, но решила не подводить коллег. Бледанс оплатила похороны.

Ранее прокуратура утвердила обвинение для заслуженной артистки России Рамили Хисамовой. Ей грозит 25 лет колонии за сбыт наркотиков.