Эксклюзив 20 февраля 2024, 21:53 «Страна должна ответить». Майданов призвал лишить иноагентов доступа к соцсетям Денис Майданов: в РФ нужно принять закон о лишении иноагентов доступа к соцсетям

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В России необходимо принять закон о лишении доступа иноагентов к соцсетям. Об этом музыкант и депутат Госдумы Денис Майданов рассказал на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой. По его словам, такая практика давно применяется в Китае и приносит положительные результаты в борьбе с разрушением государственности со стороны западных стран.

«Если тебе стран не нужна, если ты на нее наплевал, значит страна должна ответить так же», — заявил он.

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В результате человек перестанет получать доступ ко всем медиа и зарабатывать «в стране, которую он хает».

Также Майданов отметил, что поддерживает политику Китая в отношении таких людей. Антигосударственного человека там вычищают из всех соцсетей, радиостанций и телевидения.

«Человек выключается», — сказал артист.

По его мнению, Запад под прикрытием принципов демократии разрушает страны, воспитывает детей в антипатриотическом и антигосударственном духе.

«Это способ воздействия на твою страну и подчинения ее внешним интересантам», — подчеркнул депутат.

Заигрываться не стоит, и нужно возвращаемся к нормам — что такое хорошо и что такое плохо, заключил он.