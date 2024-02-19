Эксклюзив 19 февраля 2024, 23:57 Шоу «Голос» не дало миру новых звезд. Денис Майданов предложил реформу шоу-бизнеса в России Майданов: российскому шоу-бизнесу нужны реформы

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Шоу «Голос» не дало стране ни одного талантливого исполнителя, российскому шоу-бизнесу нужны реформы, заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой музыкант, певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Исполнитель считает, что невозможно вечно перепевать чужие хиты, нужно создавать собственные.

В российском шоу-бизнесе есть две модели поддержки молодых исполнителей, отметил музыкант.

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«„Голос“ — это „король умер, да здравствует король“. То есть артист живет во время шоу, и он интересен, вокруг этого вся движуха. Победил, ура, молодец, все здорово. Но хоп и следующий сезон. А что с этими ребятами произойдет?» — заявил Майданов.

Музыкант признал, что не у всех участников шоу «вместо сердца пламенный мотор», и не все могут писать собственную музыку. У многих прекрасный вокал, но перепевание чужих песен — это не субкультура, подчеркнул певец. Такой исполнитель не приносит миру новое.

«Кому-то не дано писать — значит, работай с композиторами, ищи музыкальный материал и создавай эту субкультуру для того, чтобы ты имел собственный репертуар, за которым пойдут люди», — отметил собеседник Гурьяновой.

Майданов считает, что шоу-программе «Голос» нужна продюсерская работа, какая была у «Фабрики звезд». У каждого сезона был свой продюсер, у каждого потом «вышли артисты», некоторые из них поют и по сей день, напомнил Майданов.

«Потому что продюсеры персонально работали с артистами» Денис Майданов Музыкант

Майданов признал, что «Голос» тоже дает шанс молодым исполнителям. Но воспользоваться им могут лишь единицы. Шоу «Голос» не дало миру новых звезд, подытожил музыкант.