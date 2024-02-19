19 февраля 2024, 23:57
Шоу «Голос» не дало миру новых звезд. Денис Майданов предложил реформу шоу-бизнеса в России
Майданов: российскому шоу-бизнесу нужны реформы
Шоу «Голос» не дало стране ни одного талантливого исполнителя, российскому шоу-бизнесу нужны реформы, заявил на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой музыкант, певец и депутат Госдумы Денис Майданов. Исполнитель считает, что невозможно вечно перепевать чужие хиты, нужно создавать собственные.
В российском шоу-бизнесе есть две модели поддержки молодых исполнителей, отметил музыкант.
Реклама
«„Голос“ — это „король умер, да здравствует король“. То есть артист живет во время шоу, и он интересен, вокруг этого вся движуха. Победил, ура, молодец, все здорово. Но хоп и следующий сезон. А что с этими ребятами произойдет?» — заявил Майданов.
Музыкант признал, что не у всех участников шоу «вместо сердца пламенный мотор», и не все могут писать собственную музыку. У многих прекрасный вокал, но перепевание чужих песен — это не субкультура, подчеркнул певец. Такой исполнитель не приносит миру новое.
«Кому-то не дано писать — значит, работай с композиторами, ищи музыкальный материал и создавай эту субкультуру для того, чтобы ты имел собственный репертуар, за которым пойдут люди», — отметил собеседник Гурьяновой.
Майданов считает, что шоу-программе «Голос» нужна продюсерская работа, какая была у «Фабрики звезд». У каждого сезона был свой продюсер, у каждого потом «вышли артисты», некоторые из них поют и по сей день, напомнил Майданов.
«Потому что продюсеры персонально работали с артистами»
Денис Майданов
Музыкант
Майданов признал, что «Голос» тоже дает шанс молодым исполнителям. Но воспользоваться им могут лишь единицы. Шоу «Голос» не дало миру новых звезд, подытожил музыкант.
Шоу Голос
Музыка
Шоу-бизнес
Реклама
Реклама