Знаменитости 24 марта 2023, 03:01 Стивен Сигал запустил бизнес в России Актер Стивен Сигал вместе с сыном зарегистрировали бизнес по продаже напитков в России flickr

Читать 360tv в

Американский актер Стивен Сигал и его 33-летний сын Доминик Сан Рокко зарегистрировали в России компанию «Пять элементов». Это следует из Единого государственного реестра юридических лиц.

Основным видом работы Сигал указал «Деятельность холдинговых компаний». А среди дополнительных — производство питьевой воды и безалкогольных напитков, оптовая торговля соками и минеральными водами, забор и очистка воды и так далее.

Реклама

Юридическое лицо, от имени которого учредили ООО «Пять элементов», зарегистрировано в доме на улице Матросская тишина. Сигал и его сын имеют в компании равные доли.

Реклама

Ранее актер, выступая на торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо в Москве, заявил, что самое прекрасное в России — это ее народ. Он также рассказал, что изучение русского языка дается ему с трудом, но при этом он все равно считает себя русским на миллион процентов.

Сигал получил российский паспорт из рук президента Владимира Путина в ноябре 2016 года.