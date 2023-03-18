Знаменитости 18 марта 2023, 19:43 Стивен Сигал назвал самое прекрасное в России Актер Стивен Сигал назвал россиян самым прекрасным, что есть в стране

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Американский актер Стивен Сигал считает, что самое прекрасное в России — это ее народ. Такое заявление он сделал на пресс-конференции после торжественной церемонии открытия Всероссийского центра айкидо в Москве. Его слова привел ТАСС.

«В России меня не удивляет ничего, а самое прекрасное в ней — это люди России», — сказал он.

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На вопрос журналистов о том, как ему дается изучение русского языка. Сигал отметил, что учить русский язык сложно.

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Ранее Стивен Сигал заявил, что он с детства был окружен русской культурой, что повлияло на его любовь к России. Артист назвал себя русским на миллион процентов.

Голливудский актер напомнил, что его отец был русским, а мать сильно увлекалась культурой России, поэтому фактически он рос в русской семье.

Президент России Владимир Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы в конце февраля. В тексте документа уточняется, что Сигал удостоен награды за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. А в 2018 году занял пост спецпредставителя МИД по гуманитарным связям с США.