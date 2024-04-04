Знаменитости 04 апреля 2024, 11:12 Стилист Сергей Зверев погряз в долгах за коммуналку Mash: стилист Зверев и его приемный сын задолжали за ЖКХ почти 100 тысяч рублей РИА «Новости»

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Стилист Сергей Зверев вместе с членами семьи погряз в долгах по коммунальным платежам. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, сам Зверев накопил перед ЖКХ долг в 61 тысячу 327 рублей. Его приемный сын не выплатил управляющей компании 11 394 рубля — его дело даже передали в суд.

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Стилист не платит за газ, электричество и воду в квартире на улице Александра Невского, где он прописан с матерью. Ответственное за обслуживание дома ГБУ «ЭВАЖД» уже обратилось с иском на Зверева в Тверской районный суд.

Ранее Зверев заявил, что приемный сын пытается опорочить его имя. По словам парикмахера, Зверев-младший обиделся, что звездный родитель не помогает ему финансово, и пытается отомстить, распространяя неприятные слухи. Отпрыск ждет, что звезда решить его проблемы с жильем. Зверев же отметил, что приемный сын ни дня в своей жизни не работал.