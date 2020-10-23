Стилист оценил образ Нетребко на выступлении в «Ла Скала»

По данным NЕWS.ru, она рассказала, что платье-бюстье не самый популярный вариант, но конкретно Нетребко оно идет.

«Отдать должное, у нее сейчас хорошая форма, красивая кожа, красивое телосложение, она фигуристая», — рассказала Дембикова.

Она добавила, что Нетребко удачно прикрыла руки шалью и подобрала подходящие аксессуары: броские колье и кольцо.

«Даже красная помада в данном случае очень гармонична!» — заключила стилист.

Ранее Дембикова рассказала, как правильно выбирать вещи в онлайн-магазинах. Она отметила, что нужно обращать внимание на свободные, объемные модели.

Специалист объяснила, что свитера и брюки оверсайз не выходят из моды уже несколько лет. Тем более прогадать с размером таких вещей очень тяжело. Помимо прочего, на подобных сайтах часто есть функция проверки размера. Покупатель может измерить обхват бедер, груди и талии и подобрать одежду по своим объемам.