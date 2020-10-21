Стилист раскрыл секрет беспроигрышного выбора вещей в онлайн-магазинах

Стилист и телеведущая Лина Дембикова рассказала, как правильно выбирать вещи в онлайн-магазинах. Она отметила, что нужно обращать внимание на свободные, объемные модели.

Специалист объяснила, что свитера и брюки оверсайз не выходят из моды уже несколько лет. Тем более прогадать с размером таких вещей очень тяжело, пишет ИА Nation News.

«Если вы выбираете, что-то онлайн и не уверены, что вещь сядет на вас эффектно, то выбирайте крой чуть свободнее. Здесь всегда можно добавить ремень, сместить акцент в другую сторону, подчеркнуть талию и так далее», — уточнила стилист.

Помимо прочего, на подобных сайтах часто есть функция проверки размера. Покупатель может измерить обхват бедер, груди и талии и подобрать одежду по своим объемам. По словам Дембиковой, перед заказом необходимо внимательно рассмотреть вещь на видео. В ролике нелегко скорректировать неровные швы и другие изъяны.

Эксперт посоветовала на всякий случай узнать об условиях и сроках возврата товара. Удачным вариантом является возможность заказать несколько вещей с примеркой и вернуть те, что не подошли.