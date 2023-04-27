Знаменитости 27 апреля 2023, 01:00 Стилист Киркорова раскрыл стоимость его концертных костюмов Стилист Ануфриенко: концертные костюмы Филиппа Киркорова стоят около 1 млн евро РИА «Новости»

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Стилист Филиппа Киркорова Максим Ануфриенко рассказал в интервью программы «Алена, блин!», сколько стоят концертные костюмы исполнителя, в которых тот выходил на сцену на своем юбилейном шоу. За наряды певца пришлось отдать около миллиона евро.

«Костюмов для шоу 27. Если все сложить, примерно получится миллион евро. Одна туника для песни „Романы“ стоит 80 тысяч евро», — сказал стилист.

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Киркоров известен своей любовью к ярким концертным костюмам. Народный артист России часто подбирает для себя эпатажные наряды, которые нередко становятся поводом для критики со стороны поклонников.

Так, Киркорова осудили в Сети за то, что он вышел на сцену в одних колготках в Астане. По словам самого артиста, во время танца он случайно лишился штанов. Оказалось, что артисты балета неожиданно сдернули всю одежду с Киркорова, оставив его в прозрачных колготках.

Ранее Киркоров заявил, что не намерен уезжать из России, как это сделали некоторые его коллеги по сцене. По словам певца, не может жить без России, хотя, его болгарские корни позволяют свободно жить в любой стране Европы.