24 апреля 2023, 04:47
«Не могу без России». Киркоров заявил, что не собирается переезжать за границу
Киркоров заявил, что не собирается переезжать за границу
Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что не собирается переезжать за границу, он не последует примеру своих коллег по эстраде, уехавших в другие страны. Об этом певец заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты».
«Имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России», — заявил Киркоров.
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Он напомнил, что в России у него живет отец, а его дети учатся в московской школе, которая им очень нравится. Киркоров отметил, что его часто обвиняют в молчании относительно ситуации в мире. Певец заявил, что его нежелание озвучивать гражданскую позицию обусловлено не ее отсутствием.
«Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях. Мне необязательно выражать ее лозунгами, кричать: „Рос-сия, Рос-сия!“ Ругать всегда легче, чем слушать и понимать друг друга. Вся Москва увешана афишами — „Филипп Киркоров в Кремле“. И это уже позиция. Я здесь, я в России», — подчеркнул Киркоров.
Сцену артист назвал своей трибуной, на концертах певец старается наполнить зрителей любовью. Ненависть Киркоров считает грехом, поэтому никогда не пишет гневных постов в адрес уехавших коллег.
Филипп Киркоров
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