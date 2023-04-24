Знаменитости 24 апреля 2023, 04:47 «Не могу без России». Киркоров заявил, что не собирается переезжать за границу Киркоров заявил, что не собирается переезжать за границу Кинопоиск

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Народный артист РФ Филипп Киркоров заявил, что не собирается переезжать за границу, он не последует примеру своих коллег по эстраде, уехавших в другие страны. Об этом певец заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты».

«Имея болгарские корни, мог бы спокойно жить в Болгарии или еще где-то в Европе. Но я не могу без России», — заявил Киркоров.

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Он напомнил, что в России у него живет отец, а его дети учатся в московской школе, которая им очень нравится. Киркоров отметил, что его часто обвиняют в молчании относительно ситуации в мире. Певец заявил, что его нежелание озвучивать гражданскую позицию обусловлено не ее отсутствием.

«Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях. Мне необязательно выражать ее лозунгами, кричать: „Рос-сия, Рос-сия!“ Ругать всегда легче, чем слушать и понимать друг друга. Вся Москва увешана афишами — „Филипп Киркоров в Кремле“. И это уже позиция. Я здесь, я в России», — подчеркнул Киркоров.

Сцену артист назвал своей трибуной, на концертах певец старается наполнить зрителей любовью. Ненависть Киркоров считает грехом, поэтому никогда не пишет гневных постов в адрес уехавших коллег.