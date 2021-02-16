Стас Пьеха признался, что из-за СОVID-19 не видится со своей бабушкой

Российский певец Стас Пьеха в беседе с сайтом «Петербургский дневник» признался, что из-за пандемии коронавируса не видится со своей бабушкой, народной артисткой СССР Эдитой Пьехой.

Музыкант объяснил, что часто контактирует со множеством людей и может быть носителем инфекции, хоть он уже и перенес СОVID-19. Стас решил не подвергать родного человека риску, поэтому пока не приезжает к Пьехе на дачу. В последний раз певец навещал бабушку несколько месяцев назад. Это было до того, как он заразился коронавирусом.

Вместо личных встреч Стас общается с Эдитой Станиславовной по телефону. Она часто шутит и интересуется планами внука. Самочувствие 83-летней артистки хорошее.

В начале февраля Пьеха в третий раз стала прабабаушкой. Ее внучка Эрика Быстрова родила вторую дочь. Имя девочки до последнего держалось в секрете. Несколько дней назад Эдита Станиславовна раскрыла тайну. Она выложила старое фото с Эрикой в Instagram и написала поздравление. Она пожелала здоровья и счастья своим правнучкам — Иде и Василисе.