Эдита Пьеха раскрыла необычное имя новорожденной правнучки

В начале февраля советская эстрадная певица Эдита Пьеха в третий раз стала прабабаушкой. Ее внучка Эрика Быстрова родила вторую дочь.

Имя девочки до последнего держалось в секрете. Несколько дней назад тайну раскрыла Эдита Пьеха. Она выложила старое фото с Эрикой в Instagram и написала поздравление.

«Эрика — мама двух чудесных девочек. Ида, Василиса, Эрика, будьте здоровы и счастливы!», — написала она.

Эдита Пьеха впервые прабабушкой стала в 2013 году. Внучка Эрика Быстрова родила девочку, которую назвали Василиса. Через год на свет появился второй правнук. Сын Петр родился у внука Эдиты Пьехи Стаса.

Накануне Стас Пьеха рассказал, что роды Эрики Быстровой проходили в московском роддоме при ГКБ имени Юдина. Он отметил, что с его сестрой и младшей племянницей все в порядке.

Эдита Пьеха почти все время находится на своей даче под Санкт-Петербургом и в последнее время стала хандрить из-за отсутствия тепла и необходимости соблюдать самоизоляцию.