Знаменитости 27 апреля 2023, 05:18 Стас Михайлов поделился секретом быстрого похудения Стас Михайлов заявил, что похудел на 15 кг с помощью интервального голодания РИА «Новости»

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Российский певец Стас Михайлов раскрыл детали своей диеты, благодаря которой смог сбросить почти 15 килограммов. Слова исполнителя привел «Московский комсомолец».

Как заявил музыкант, сбрасывать вес он начал по системе Анастасии Решетовой. Речь идет об интервальном голодании.

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«Питаюсь по системе: 16 — 8», — рассказал Михайлов.

Исполнитель пояснил, что поскольку он не ест по утрам, то завтрак ему попросту не нужен. Михайлов подчеркнул, что его метод подходит не всем.

Такой способ питания, как интервальное голодание, имеет множество противопоказаний, предупреждала ранее диетолог, гастроэнтеролог, эксперт компании NL International, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Елена Знахаренко. В частности, по ее словам, интервальное голодание может привести к нехватке сил и энергии. При такой системе питания снижается дневной калораж, что вызывает нарушение обменных процессов.