Перечислены опасности интервального голодания | 360°

Здоровье 14 сентября 2022, 12:42 Поделиться Telegram

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Viber Перечислены опасности интервального голодания Гастроэнтеролог Знахаренко: интервальное голодание приводит к нехватке сил Unsplash

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Диетолог, гастроэнтеролог, эксперт компании NL International, член Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания Елена Знахаренко в беседе с Lenta.ru назвала опасности интервального голодания.

По словам специалиста, интервальное голодание приводит к нехватке сил и энергии и имеет множество противопоказаний. Самый логичный и безопасный вариант голодания — тот, при котором человек 16 часов голодает, а затем в течение восьми часов может есть.

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При интервальном голодании снижается дневной калораж, что вызывает нарушение обменных процессов, нехватку сил и энергии. Снижение веса происходит не за счет уменьшения жировой ткани, а из-за недостатка питательных веществ, которые провоцируют снижение объема мышечной ткани.

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«Интервальное голодание категорически противопоказано людям с заболеваниями эндокринной системы (особенно с сахарным диабетом), с болезнями ЖКТ, беременным и кормящим женщинам, детям, пожилым людям», — процитировало ИА Nation News слова диетолога.

В случае, если человек настроился на такую диету, специалист рекомендует выбрать более физиологичный интервал — не менее восьми часов для приема пищи.

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