20 марта 2024, 17:46
Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на оскорбления
Певец Стас Михайлов пожелал здоровья Пугачевой после скандального видео
Певец Стас Михайлов прокомментировал оскорбительное видеопослание от Аллы Пугачевой. Он пожелал последней здоровья, сообщила «Звезда».
«Дай Бог ей здоровья», — сказал артист.
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Публичные разборки между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым начались в канун 8 Марта. Артист жестко высказался о покинувших Россию звездах, заявив, что они вернутся в страну и будут целовать ноги.
В ответ на это Пугачева записала видеообращение к Михайлову. В ролике она отметила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Примадонна добавила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда» и порекомендовала Михайлову зарабатывать деньги, пока есть такая возможность.
Скандалы
Алла Пугачева
Стас Михайлов
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