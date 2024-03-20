Знаменитости 20 марта 2024, 17:46 Стас Михайлов ответил Алле Пугачевой на оскорбления Певец Стас Михайлов пожелал здоровья Пугачевой после скандального видео Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Читать 360tv в

Певец Стас Михайлов прокомментировал оскорбительное видеопослание от Аллы Пугачевой. Он пожелал последней здоровья, сообщила «Звезда».

«Дай Бог ей здоровья», — сказал артист.

Реклама

Публичные разборки между Аллой Пугачевой и Стасом Михайловым начались в канун 8 Марта. Артист жестко высказался о покинувших Россию звездах, заявив, что они вернутся в страну и будут целовать ноги.

В ответ на это Пугачева записала видеообращение к Михайлову. В ролике она отметила, что рада была бы встать на колени, но воздержится, так как «ноги не те». Примадонна добавила, что «не собираются нормальные люди возвращаться туда» и порекомендовала Михайлову зарабатывать деньги, пока есть такая возможность.