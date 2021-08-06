Пересильд поделилась фотографиями подготовки к полету в космос

Актриса Юлия Пересильд опубликовала в Instagram фото подготовки к полету на Международную космическую станцию. Там будут снимать фильм Клима Шипенко «Вызов», написало издание News.ru.

Актриса рассказала, что к команде «Вызова» присоединился фотограф Саша Гусов, который будет фотографировать съемочную группу в Звездном городке.

«Гусов работал ранее с Андреем Кончаловским, Джудом Лоу и многими другими артистами. Вот потихонечку-понемножечку можно делиться с вами кадрами с нашей подготовки [к полету]. И как же я радуюсь, что к нашей команде присоединился любимый невероятный художник, фотограф Саша Гусов, и уже есть много материала, подсмотренного из нашей „новой“ жизни», — написала Пересильд, опубликовав фотографию с инструктажа.

Клим Шипенко тоже опубликовал в Instagram несколько фотографий, сделанных Гусовым. Режиссер написал, что является поклонником творчества фотографа и очень рад, что он присоединился к команде.

Съемочная группа полетит на МКС 5 октября. До этого времени киногруппа будет проходить интенсивную подготовку и инструктаж.