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    29 октября 2020, 13:37

    «Старею, братики»: Шнуров в стихах пожаловался на здоровье

    Полина Петрова

    Российский музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в новой публикации своего Instаgrаm-аккаунта в стихотворной форме пожаловался на состояние своего здоровья.
    «Старею, братики»: Шнуров в стихах пожаловался на здоровье

    Уточняется, что 47-летний артист пожаловался на приближение старости. В своем произведении он упомянул о проблемах с суставами.

    «Артроз скорей, чем гонорею

    Я ненароком подхвачу…

    Старею, братики, старею!

    Не попаду уж по мячу», — процитировала звезду «Экономика сегодня».

    Ранее Шнуров в очередной раз подтвердил, что не намерен участвовать в выборах в Государственную думу в следующем году. Он объяснил свою позицию тем, что ему лень. При этом он подчеркнул, что о планах на 2021 год говорить пока не готов. В первой половине сентября в беседе с журналистами Шнуров уже говорил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в Думу.

    В июле, во время своего визита в Хабаровск, он пояснял, что, несмотря на свое вступление в партию, интереса к депутатской деятельности у него нет. При этом на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 21-му округу он уже выставлял свою кандидатуру.