«Старею, братики»: Шнуров в стихах пожаловался на здоровье

Уточняется, что 47-летний артист пожаловался на приближение старости. В своем произведении он упомянул о проблемах с суставами.

«Артроз скорей, чем гонорею

Я ненароком подхвачу…

Старею, братики, старею!

Не попаду уж по мячу», — процитировала звезду «Экономика сегодня».

Ранее Шнуров в очередной раз подтвердил, что не намерен участвовать в выборах в Государственную думу в следующем году. Он объяснил свою позицию тем, что ему лень. При этом он подчеркнул, что о планах на 2021 год говорить пока не готов. В первой половине сентября в беседе с журналистами Шнуров уже говорил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в Думу.

В июле, во время своего визита в Хабаровск, он пояснял, что, несмотря на свое вступление в партию, интереса к депутатской деятельности у него нет. При этом на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 21-му округу он уже выставлял свою кандидатуру.