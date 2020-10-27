Шнуров объяснил отказ баллотироваться в Госдуму ленью

«Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет», — так музыкант ответил на вопрос о планах на участие в предстоящих выборах в нижнюю палату российского парламента.

При этом он подчеркнул, что о планах на 2021 год говорить пока не готов.

В первой половине сентября в беседе с журналистами Шнуров уже говорил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму.

В июле, во время своего визита в Хабаровск, он пояснял, что, несмотря на свое вступление в партию, интереса к депутатской деятельности у него нет. При этом на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 21-му округу он уже выставлял свою кандидатуру.