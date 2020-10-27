Шнуров объяснил отказ баллотироваться в Госдуму ленью
Музыкант и сопредседатель Партии Роста Сергей Шнуров в очередной раз подтвердил, что не намерен участвовать в выборах в Государственную думу в следующем году. Он объяснил свою позицию тем, что ему лень. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».
«Лень мне. Не хочу. Пока не вижу возможности. В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет», — так музыкант ответил на вопрос о планах на участие в предстоящих выборах в нижнюю палату российского парламента.
При этом он подчеркнул, что о планах на 2021 год говорить пока не готов.
В первой половине сентября в беседе с журналистами Шнуров уже говорил, что не намерен выставлять свою кандидатуру на предстоящих выборах в Госдуму.
В июле, во время своего визита в Хабаровск, он пояснял, что, несмотря на свое вступление в партию, интереса к депутатской деятельности у него нет. При этом на довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по 21-му округу он уже выставлял свою кандидатуру.