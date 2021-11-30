Рианна стала национальным героем Барбадоса

Певица Рианна получила звание национального героя Барбадоса. Об этом объявили на церемонии инаугурации первого президента островной республики, где знаменитость представили уже в новом статусе, написала газета Daily Mail.

Американская певица с барбадосскими корнями уже отметилась своим вкладом в популяризацию островной страны. Еще три года назад Рианну назначили чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.

Карибское государство во вторник вышло из-под британской короны, объявив себя республикой. Королева Великобритании Елизавета II больше не стоит во главе. Теперь Барбадосом правит президент, которым ранее была избрана Сандра Мейсон. А Рианну объявили национальным героем.

На церемонии инаугурации первого президента своей родной страны Рианна расположилась неподалеку от принца Чарльза. Премьер-министр Миа Моттли, представляя певицу, дополнила свою речь цитатой из ее песни Diamonds: «Продолжай сиять, как бриллиант, прославляя свой народ».

Рианна родилась на Барбадосе, но приобрела популярность в США, куда переехала в 16 лет. Forbes ранее оценил ее состояние в 1,7 миллиарда долларов.