Рианна стала национальным героем Барбадоса
Певицу Рианну объявили национальным героем республики Барбадос
Певица Рианна получила звание национального героя Барбадоса. Об этом объявили на церемонии инаугурации первого президента островной республики, где знаменитость представили уже в новом статусе, написала газета Daily Mail.
Американская певица с барбадосскими корнями уже отметилась своим вкладом в популяризацию островной страны. Еще три года назад Рианну назначили чрезвычайным и полномочным послом Барбадоса.
Карибское государство во вторник вышло из-под британской короны, объявив себя республикой. Королева Великобритании Елизавета II больше не стоит во главе. Теперь Барбадосом правит президент, которым ранее была избрана Сандра Мейсон. А Рианну объявили национальным героем.
На церемонии инаугурации первого президента своей родной страны Рианна расположилась неподалеку от принца Чарльза. Премьер-министр Миа Моттли, представляя певицу, дополнила свою речь цитатой из ее песни Diamonds: «Продолжай сиять, как бриллиант, прославляя свой народ».
Рианна родилась на Барбадосе, но приобрела популярность в США, куда переехала в 16 лет. Forbes ранее оценил ее состояние в 1,7 миллиарда долларов.