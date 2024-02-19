Знаменитости 19 февраля 2024, 01:16 Стало известно, сколько жена Петросяна потратила на отдых в Китае Жена Петросяна потратила почти полмиллиона на отпуск в Китае, пока муж лечился РИА «Новости»

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Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отдыхала в Китае, потратив почти полмиллиона рублей на поездку, когда юмориста госпитализировали с переломом предплечья со смещением в Москве. Об этом сообщилсайт kp.ru.

Артисту потребовалась операция по установлению титановой пластины, но Брухунова не только продолжила свое путешествие по Китаю, но и словом не обмолвилась о состоянии пожилого супруга.

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«Это фейки», — написала она в соцсетях.

Издание также сообщило, что поездка блогера в КНР обошлась ей более чем в 400 тысяч рублей, причем по самым скромным подсчетам.

При этом коллеги Петросяна подтвердили, что артист травмировался во время прогулки и попал в больницу. И только один коллега мэтра вступился за Брухунову. Александр Морозов заявил, что раз она продолжила отдыхать в Китае, значит состояние Петросяна оказалось не настолько критичное.

Ранее Брухунова заступилась за актрису Кристину Асмус, отругав своих подписчиков за критику ее внешности. По ее словам, негативные комментарии пишут женщины, причем чаще всего немолодые.