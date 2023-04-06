Знаменитости 06 апреля 2023, 03:08 Жена Петросяна отругала подписчиков за критику в адрес Кристины Асмус и ее внешности Жена Петросяна Брухунова заступилась за Асмус после критики в адрес внешности актрисы РИА «Новости»

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Жена Евгения Петросяна — блогер Татьяна Брухунова — вступилась за Кристину Асмус. Она отругала своих подписчиков за то, что те раскритиковали внешность актрисы. Как сообщила «Газета.ru», возмущенный пост Брухунова разместила в соцсети.

Началось все с того, что блогер опубликовала на своей странице отрывки из спектакля «Леди Макбет Мценского уезда», где главную роль играет Асмус. Она похвалила постановку, присоединившись к другим восторженным отзывам.

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При этом подписчицы начали обсуждать не актерский талант Асмус, а ее перемены во внешности. Это возмутило Брухунову, и она написала гневное сообщение.

«Была худая — некрасивая анорексичка, поправилась — какой кошмар, толстая корова. Боже! Как же так можно?» — возмутилась блогер.

Она добавила, что подобные комментарии пишут женщины, и в основном — уже немолодые. Сколько надо иметь злости и агрессии, чтобы ненавидеть незнакомого человека, задала риторический вопрос жена Петросяна.