Стало известно, сколько муж Заворотнюк заработал за год

По данным издания, фигурист заработал за 2019 год около 100 миллионов рублей. При этом его спортивная школа, которая раньше была убыточной, стала приносить хороший доход.

В частности, в прошлом году она принесла 45 миллионов рублей, при том, что на протяжении семи лет организация либо выходила в ноль, либо показывала убытки. Два года назад она вообще оказалась в минусе на 48 миллионов рублей.

Отмечается, что Чернышов также принимает активное участие в ледовых шоу Татьяны Навки. За одно представление спортсмен получает 300 тысяч рублей, а за сезон он выступают многократно.

Сама Татьяна Навка также оказала помощь коллеге и перечислила все сборы с одного шоу на лечение Анастасии Заворотнюк.

Ранее стилист Любовь Горшенина раскритиковала одежду дочери Заворотнюк Анны. Она отметила, что девушке стоит носить более яркие цвета.

«Она как-то „тускнеет“ в этих милых хлопковых кофточках, с этими аккуратными косичками… Или коротенькие расклешенные юбочки, которые, очевидно, очень ею любимы с тинейджеровского возраста. Милая простушка, коих сотни тысяч на просторах нашей страны», — заметила специалист.