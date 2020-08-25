«Она одновременно стесняется себя и хочет закрыться». Стилист раскритиковала одежду дочки Заворотнюк

По мнению специалиста, Анне не подходит образ «милой простушки».

«Она как-то „тускнеет“ в этих милых хлопковых кофточках, с этими аккуратными косичками… Или коротенькие расклешенные юбочки, которые, очевидно, очень ею любимы с тинейджеровского возраста. Милая простушка, коих сотни тысяч на просторах нашей страны. Зачем превращаться в Золушку „до встречи с крестной феей“, если ты по праву рождения имеешь и роскошную внешность, и материально обеспечена? Показывать, что ты „девчонка из соседнего подъезда“? Но ведь все понимают, что это не так», — считает Горшенина.

Она также заявила, что в выборе спортивной одежды Анна также совершает ошибки. Ей стоит носить более яркие, смелые дизайнерские решение, а не пастельные тонна. Стилист отметила, что обтягивающая одежда подчеркивает идеальную фигуру, но цвета это «приглушают».

«Они обтягивают идеальную спортивную фигуру девушки, но как-то „приглушают“ впечатление, словно она одновременно стесняется себя и хочет закрыться», — пояснила эксперт.