18 января 2024, 02:43
Стало известно, почему Волочкова не появилась на «голой» вечеринке Ивлеевой
Волочкова заявила, что обижена на Ивлееву за предательство
Балерина Анастасия Волочкова объяснила, почему не посетила скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла перед Новым годом в клубе «Мутабор». Она призналась, что обижена на телеведущую за предательство. Ее слова привело ИА НСН.
Волочкова заявила, что ее звали на вечеринку, но она не захотела участвовать из-за обиды на Ивлееву.
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По словам балерины, с Ивлеевой они были знакомы. Блогерша со своей командой даже была дома у Волочковой — снимала их с Джигурдой для своего цикла видео.
«А потом Настя склотничала и сплетничала с [журналисткой] Аленой Жигаловой. Они гадости про меня лили. Ну и как я пойду на вечеринку к человеку, который про меня гадости говорил?» — возмутилась Волочкова.
Хотя в конце декабря Волочкова уверяла, что не получала приглашение на вечеринку Ивлеевой и даже ничего не знала о ней. Балерина назвала подобные мероприятия «премиями для лохов» и заявила, что не хочет знать и видеть людей, которые посетили скандальную вечеринку.
Впрочем, Волочкова и сама часто позволяет себе провокационные наряды и поведение. В январе она попала в скандал с Никитой Джигурдой. В Сети появилось видео, на котором балерина танцует вместе с актером. В какой-то момент Джигурда снял с Волочковой штаны и поцеловал ее между ног. После этого движение «Ветераны России» потребовали отстранить балерину от работы и запретить ее шоу.
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