Знаменитости 12 апреля 2024, 23:03 Стало известно, почему не состоится финальный концерт шоу «Маска» на НТВ Финальный концерт телешоу «Маска» снимут в павильоне из-за теракта в «Крокусе» РИА «Новости»

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Руководство телеканала НТВ изменило ежегодной традиции по организации финального концерта популярного телешоу «Маска» из-за трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле», где люди подверглись атаке террористов. Об этом сообщило «Вокруг ТВ».

Поклонники программы смогут болеть за любимых персонажей дома. Девятый выпуск пятого сезона шоу пройдет 14 апреля. На сцену выйдут Кот, Горилла, Щенок, Бабочка, Енот, Матрешка и Змей Горыныч.

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Создатели шоу выразили соболезнования пострадавшим их близким. Руководство проекта добавило, что люди, купившие билеты на концерт, смогут вернуть деньги в кассах. Что касается выхода последнего выпуска сезона, то дата пока неизвестно. При этом поклонники шоу считают, что он выйдет 5 мая.

Ранее член жюри шоу Филипп Киркоров назвал Ларису Долину «врушкой» из-за ее слов, что она не узнала артиста, выступающего в костюме Бабочки. По его словам, она тогда рассекретила персонаж по походке.