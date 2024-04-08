Знаменитости 08 апреля 2024, 02:58 «Увидела все по походке». Долина не смогла скрыть, кто выступает в костюме бабочки Филипп Киркоров на шоу «Маска» назвал Ларису Долину «врушкой» РИА «Новости»

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Член жюри шоу «Маска» Филип Киркоров не поверил певице Ларисе Долиной, что она не узнала артиста, который в телепередаче выступает в костюме бабочки. Поэтому он назвал свою коллегу «врушкой», которую выдают глаза.

Долина приняла участие в качестве приглашенного члена жюри восьмого выпуска программы на телеканале НТВ. Народная артистка России смогла «рассекретить» одного из персонажей по походке, но сделала вид, что не знает, кто это.

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«Нет, никого она мне не напомнила», — прокомментировала Долина.

Однако Киркоров не согласился с ней.

«Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. <…> Она увидела все по походке», — воскликнул он.

Эту ситуацию звезда эстрады объяснил тем, что люди его поколения не умеют врать.

Ранее артиста в костюме кактуса разоблачили в новом выпуске шоу «Маска». Под маской спряталась певица Катя Иванчикова, известная под псевдонимом Lowa.