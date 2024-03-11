Знаменитости 11 марта 2024, 11:52 Стало известно об особой связи Пугачевой и Жванецкого Вдова Жванецкого рассказала об отношениях сатирика с певицей Пугачевой РИА «Новости»

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Алла Пугачева и Михаил Жванецкий были известны своей крепкой дружбой. Долгие годы они не только делили сцену, но и поддерживали теплые отношения за ее рамками. Наталья, вдова знаменитого сатирика, поделилась историями о личных взаимоотношениях двух звезд с порталом «Утро.ру».

По ее словам, основой связи двух звезд была взаимная интеллектуальная привязанность: Жванецкий восхищался умом и образованностью Пугачевой.

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«Она на него действовала каким-то странным образом, она на него производила просто неоглушительное впечатление», — поделилась Наталья.

Она добавила, что каждая их встреча была наполнена долгими разговорами на разнообразные темы. Перед этим артисты частенько немного выпивали, что помогало им снять напряжение и чувствовать себя более раскрепощенно друг с другом.

Наталья подчеркнула, что никогда не испытывала ревности к Пугачевой. Она относилась к знаменитой певице с глубоким восхищением, особенно отмечая ее необычайную энергетику.

Недавно знаменитая артистка в резкой форме ответила Стасу Михайлову на слова о том, что уехавшие из России знаменитости вернутся на родину и будут целовать ноги. Она записала видеообращение, в котором заявила, что «нормальные люди не собираются возвращаться туда».