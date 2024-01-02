02 января 2024, 01:02
Стало известно, кто выступал в виде персонажа Аленушки в «Шоу Аватар»
За персонажем Аленушки в «Шоу Аватар» скрывалась исполнительница Mona
На телеканале НТВ прошел финал второго сезона «Шоу Аватар». Жюри и зрители узнали, кто скрывался за персонажем Аленушки, которая многих поразила своими вокальными данными, скоромностью и артистичностью.
Сергей Лазарев, Ида Галич, Марк Тишман, Ирина Понаровская, Тимур Батрудинов выдвигали разные версии по поводу этого персонажа. Они предполагали, что Аленушка — это певицы Асия, Мария Зайцева, Mary Gu, Anivar. Угадать исполнительницу смог Тишман, который заявил, что это Mona, и оказался прав.
Реклама
Все члены жюри сошлись во мнении, что певица очень талантлива. Тишман назвал персонаж самым живым аватаром, Понаровская сочла Аленушку чудесной и непредсказуемой. Лазарев признался, что в восторге от вокальных данных исполнительницы, а Батрудинов и вовсе позвал Mona на свидание, и девушка не отказалась.
Появилась информация и о других финалистах шоу — Василисе Прекрасной, Садко, Лисе и Змее Горыныче, сообщил сайт kp.ru. Раскрыты все исполнители, которые скрывались за этими персонажами.
Ранее стало известно, что Огненной Ворожеей оказалась певица Валерия. Некоторые члены жюри расстроились ее уходом из шоу.
Песни
Музыка
Сергей Лазарев
Ток-шоу
Реклама
Реклама