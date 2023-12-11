Знаменитости 11 декабря 2023, 02:32 Персонажа Огненной Ворожеи рассекретили в «Шоу Аватар» Жюри раскрыло персонажа Огненной Ворожеи в «Шоу Аватар» на НТВ Unsplash

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Звездное жюри раскрыло, кто скрывался за персонажем Огненной Ворожеи. Этим участником оказалась известная певица Валерия. Новый выпуск второго сезона «Шоу Аватар» вышел в воскресенье, 10 декабря, в эфире телеканала НТВ.

В номинацию на выбывание попали Муха-Цокотуха, Аленушка и Огненная Ворожея. Первой жюри выбрали Аленушку, в которой на протяжении нескольких недель подозревали исполнительницу Анет Сай.

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Следующим претендентом на выбывание стала Огненная Ворожея. Один из членов жюри Сергей Лазарев предположил, что за аватором скрывается оперная певица Аида Гарифуллина, а Марк Тишман услышал голос Mia Boyka.

В итоге они сошлись во мнении, что, скорее всего, этим аватаром управляет Валерия и оказались правы. Судьи радостно поприветствовали певицу. После этого Лазарев все-таки выразил сожаление по поводу ухода Валерии из шоу, назвав ее одной из самых ярких участниц.

Ранее певица Люся Чеботина поделилась эмоциями о своем участии в «Шоу Аватар», отметив, что ради проекта отменила все свои дела и несколько концертов.