Знаменитости 19 мая 2023, 02:09 Стало известно, кто из российских звезд купил квартиру в Дубае Life: Ксения Собчак, Александр Ревва и Стас Михайлов купили квартиры в Дубае РИА «Новости»

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Сразу несколько отечественных знаменитостей вложились в недвижимость в ОАЭ. Обладателями квартир в Дубае стали журналистка Ксения Собчак, артист Александр Ревва, певец Стас Михайлов и блогер Александра Митрошина, сообщило издание Life.

Авторы статьи рассказали, что Собчак приобрела квартиру площадью 120 квадратных метров еще год назад, а заплатила она за нее около 60 миллионов рублей. Сейчас эти апартаменты оценивают на 20 миллионов дороже.

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«Подобные дорогущие квартиры покупают скорее из-за того, что просто нравится, то есть чтобы самому там жить. Продать ее потом достаточно сложно», — рассказал глава одного из дубайских агентств недвижимости Дмитрий Сибилев.

По данным издания, Александр Ревва потратил на жилье около 100 миллионов, а Стас Михайлов купил несколько двухкомнатных квартир. Проживает в ОАЭ и блогер Александра Митрошина. Недавно она стала фигурантом уголовного дела — СК заподозрил ее в неуплате налогов на сумму более 120 миллионов рублей.