Знаменитости 28 декабря 2023, 23:54 Стало известно, кто еще был в списках скандальной вечеринки Ивлеевой Саша Спилберг и Карина Карамбейби были в списке гостей вечеринки Ивлеевой РИА «Новости»

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Скандал вокруг «голой» вечеринки телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор» продолжает набирать обороты. Стало известно, что на нее были приглашены некоторые блогеры миллионники — Карина Карамбейби, Саша Спилберг и другие. Об этом сообщила газета «Известия» в Telegram-канале.

Также в списке приглашенных оказалась телеведущая и блогер Ксения Бородина. На ее личный блог подписаны более 20 миллионов человек. Еще одним гостем на мероприятии, предположительно, была Дилара Зинатуллина — бывшая жена рэпера Моргенштерна*. У девушки свыше четырех миллионов подписчиков в соцсетях.

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Помимо этого, на мероприятин звали блогеров с меньшей аудиторией. В том числе Наталью Архангельскую — соосновательницу Telegram-канала «Антиглянец».

О том, приходили ли они на вечеринку, неизвестно. Знаменитости пока не ответили на запрос издания.

Многие поклонники раскритиковали звезд российского шоу-бизнеса из-за их посещения вечеринки Ивлеевой, где дресс-код подразумевал «почти голый» внешний вид. После мероприятия концерты певицы Лолиты отменили, а вокалиста Филиппа Киркорова сняли с рекламного постера комедии «Иван Васильевич меняет все».

*Алишер Моргенштерн внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.