Знаменитости 08 апреля 2024, 12:31 Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны Актрису Поплавскую возмутило возвращение ведущего Урганта в кино в главной роли Anatoly Lomokhov / Global Look Press

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Актриса Яна Поплавская посетовала на возвращение телеведущего Ивана Урганта на экран в главной роли в фильме режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Свое возмущение она выразила в Telegram-канале.

«Пятая колонна продолжает возвращать своих „кумиров“ на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков… Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года „незаменимого“, который уехал в „длительный отпуск“, тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», — написала она.

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Фильм пока еще не получил прокатное удостоверения для трансляции в кинотеатрах. Поплавская в связи с этим напомнила слова депутата Госдумы Николая Бурляева, выразившего надежду, что Минкульт не выдаст необходимые для широкого показа документы. По его мнению, государство не должно поддерживать картины «стыдливых деятелей искусства».

Ранее актер Сергей Светлаков признался, что ему не хватает Урганта на телевидении. Он добавил, что начинающим специалистам есть чему поучиться у шоумена.