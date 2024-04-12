Знаменитости 12 апреля 2024, 18:52 Пугачева заработала за годы работы в России 14 миллиардов рублей «КП»: за годы работы в России и СССР певица Пугачева заработала 14 млрд рублей РИА «Новости»

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За годы работы в СССР и России певица Алла Пугачева смогла заработать 14 миллиардов рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда».

Будучи одной из самых востребованных и успешных певиц России, Пугачева долгие годы оставалась на пике популярности в музыкальной индустрии, зарекомендовав себя как высокооплачиваемый артист. Журналисты отметили, что сразу после получения звания народной артистки СССР в 1991 году она стала зарабатывать более 100 рублей за каждое выступление.

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По информации издания, к началу 2000-х ее гонорары значительно возросли. Только за час выступления на корпоративных мероприятиях Пугачева могла получить до 600 тысяч рублей. К 2008 году цена ее выхода достигла 3,5 миллиона рублей. С 2005 по 2015 год знаменитость заработала около двух миллиардов 697 миллионов рублей.

Гонорары Пугачевой продолжили расти и в последующие годы. В 2019 году она получила примерно 50 миллионов рублей за участие в юбилейных концертах. Фильм о певице принес ей 30 миллионов рублей. В этом же году доход примадонны за выступления на корпоративах составил 118 миллионов рублей.

Даже после завершения гастрольной деятельности Пугачева продолжила получать доходы от выступлений на частных мероприятиях. В марте 2024 года певица выпустила альбом, благодаря которому заработала еще 20 миллионов рублей. Кроме основной деятельности примадонна сдает в России недвижимость.

Итого за годы работы Пугачева сумела заработать внушительные 14 миллиардов рублей.

Бывший депутат Роман Худяков заявил, что певица владеет студией звукозаписи в Твери. От ее работы артистка получает доход, и туда приезжают многие музыканты.