Знаменитости 29 февраля 2024, 19:19 Стало известно, как изменился гонорар Киркорова после скандала Продюсер Лавров: Киркоров сохранил ценник в 10 миллионов рублей после скандала Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Продюсер Сергей Лавров рассказал, что Филипп Киркоров не стал опускать ценник ниже 10 миллионов рублей за концерт после скандала с «голой» вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом он сообщил в интервью с PROZvezd.

«После того как он вошел не в ту дверь, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за 50 тысяч долларов, а то и за 30 тысяч долларов. Это все выдумки — он никогда не ездил за такие деньги. Эти два месяца он просто не работал», — уточнил продюсер.

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Он также добавил, что, несмотря на осуждение в адрес певца, фанатов у него все же больше. Лавров выразил уверенность, что поклонники соскучились по исполнителю, поэтому вполне вероятно, что артист анонсирует тур ближе к лету.

Лавров предположил, что музыкант даже может поднять ценник на свои выступления на фоне ажиотажа после длительного отсутствия певца на сцене.

Ранее Австралия внесла Киркорова в санкционный список.