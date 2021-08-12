Стало известно, как дочка Началовой перенесла смерть певицы

Отец певицы Юлии Началовой, Виктор Началов, рассказал, как перенесла трагедию дочка погибшей Вера. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

Он заявил, что смерть Началовой стала шоком для всех. Ее семья была уверена, что певицу скоро выпишут из больницы, но вышло совсем иначе.

«Сгорела за несколько дней, несмотря на усилия медиков», — рассказал Виктор.

Он добавил, что Вера пережила случившееся максимально стойко и старалась поддерживать дедушку и бабушку.

«Старалась при нас не плакать», — сказал Виктор.

Мужчина уточнил, что свои чувства Вера показала позже, когда написала очень грустное стихотворение о смерти матери.

Ранее врач Началовой Василий Шуров, рассказал, что к смерти певицы привела трагическая цепочка событий. Все началось с небольшой травмы на ноге из-за неудобной обуви. А закончилось отказом от ампутации и сепсисом.

Когда у пациентки начался некроз поврежденного пальца, важно было убрать отмершую ткань. Но Началова какое-то время лечилась дома. Певицу, по слухам, консультировал частный хирург, который ездил к ней домой. В больнице она принципиально не соглашалась на ампутацию.