Врач Юлии Началовой рассказал о причинах ее смерти

«Началось все с пальчика (Юлия повредила палец на ноге — надела на съемку туфли на шпильках, натерла ногу и не залечила ранку)», — сообщил медик.

Когда у пациентки начался некроз поврежденного пальца, важно было убрать отмершую ткань. Но Началова какое-то время лечилась дома

«Пока был поражен только пальчик, все было бы проще. Юлия же довольно долго дома сидела», — пояснил собеседник.

Певицу, по слухам, консультировал частный хирург, который ездил к ней домой. В больнице она принципиально не соглашалась на ампутацию.

«Она говорила: „Лечите меня. Меня не касается“. Когда наступил час икс, уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, то стало поздно — начался сепсис», — пояснил Шуров.

Он отметил, что без согласия пациента проводить ампутацию в России запрещено.

Юлия Началова умерла в марте 2019 года. 31 января 2021 года ей исполнилось бы 40 лет.