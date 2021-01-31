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    31 января 2021, 04:23

    Врач Юлии Началовой рассказал о причинах ее смерти

    Кирилл Фролов

    К смерти певицы Юлии Началовой привела трагическая цепочка событий. Все началось с небольшой травмы на ноге из-за неудобной обуви. А закончилось отказом от ампутации и сепсисом, рассказал mk.ru врач Василий Шуров, лечивший артистку.
    Врач Юлии Началовой рассказал о причинах ее смерти

    «Началось все с пальчика (Юлия повредила палец на ноге — надела на съемку туфли на шпильках, натерла ногу и не залечила ранку)», — сообщил медик.

    Когда у пациентки начался некроз поврежденного пальца, важно было убрать отмершую ткань. Но Началова какое-то время лечилась дома

    «Пока был поражен только пальчик, все было бы проще. Юлия же довольно долго дома сидела», — пояснил собеседник.

    Певицу, по слухам, консультировал частный хирург, который ездил к ней домой. В больнице она принципиально не соглашалась на ампутацию.

    «Она говорила: „Лечите меня. Меня не касается“. Когда наступил час икс, уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, то стало поздно — начался сепсис», — пояснил Шуров.

    Он отметил, что без согласия пациента проводить ампутацию в России запрещено.

    Юлия Началова умерла в марте 2019 года. 31 января 2021 года ей исполнилось бы 40 лет.