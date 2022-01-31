Стало известно, где похоронят Мережко

Сценариста и режиссера Виктора Мережко, скончавшегося на 85-м году жизни, похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом рассказала его дочь Мария.

«Он будет похоронен рядом с нашей мамой. Ее не стало 24 года назад», — сказала она сайту kp.ru.

По ее словам, отец заболел еще в декабре, стал задыхаться, но не хотел ехать в больницу. Сын Мережко отвез его принудительно на КТ: одно легкое было поражено на 90%, другое — на 95%. Режиссера положили в реанимацию, врачам удалось очистить легкие до 65%.

Мережко в какой-то момент стало лучше, медики делали оптимистические прогнозы. Однако потом у него отнялась нога, врачи решили делать операцию. После этого, отметила дочь, режиссер стал угасать. Мережко умер 30 января.

Виктор Мережко родился родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области. В 1961 году окончил технологический факультет Украинского полиграфического института во Львове, в 1968-м — сценарный факультет ВГИК.

Он написал сценарии к таким фильмам, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Одинокая женщина мечтает познакомиться» и многим другим. Также выступал как режиссер и актер.