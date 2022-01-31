«Отец стал угасать». Дочь назвала причину смерти режиссера Мережко

Режиссер и сценарист Виктор Мережко скончался от осложнений коронавируса. Об этом kp.ru сообщила его дочь Мария. Она уточнила, что отец переносил болезнь тяжело — он попал в реанимацию. Врачи смогли стабилизировать его состояние, но вскоре наступило внезапное ухудшение.

Мария отметила, что петербургским врачам необходимо отдать должное — «за неделю они смогли ему очистить легкие до 65%». По словам собеседницы издания, Мережко сперва лежал в Боткинской больнице, а затем его перевели в клинику МВД.

«Он начал ходить, шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать срочную операцию, ввели его в наркоз. После той операции, которая лишь обнаружила какой-то сгусточек крови, отец стал угасать… Буквально за неделю ушел. Считаю, что операция под общим наркозом была совершенно бессмысленна», — уточнила Мария.

О смерти народного артиста России, режиссера, сценариста и актера Виктора Мережко стало известно вечером 30 января. Ему было 84 года.

Мережко родился родился 28 июля 1937 года на хуторе Ольгинфельд Александровского района Ростовской области. В 1961 году окончил технологический факультет Украинского полиграфического института во Львове, а в 1968 году сценарный факультет ВГИК.

Дебютом Виктора Мережко в качестве сценариста в полнометражном кино стал детский фильм «Тигры на льду» (1971; режиссеры — Валентин Козачков, Альберт Осипов). Всего по сценариям Виктора Мережко снято более 50 фильмов и сериалов, а также 12 мультфильмов.

Помимо сценариев Мережко написал 15 пьес.

В 2000-х он сам занялся режисурой, снял несколько фильмов и сериалов. Также он сам снимался в кино в небольших ролях.