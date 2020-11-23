Стало известно, где лечат Прилучного после избиения

Актер Павел Прилучный попал после избиения в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова в Москве. Сейчас ему помогают врачи многопрофильного отделения.

«Пациент лежит в многопрофильном отделении», — привело РИА «Новости» слова сотрудника больницы имени Н. И. Пирогова.

Ранее источник «360» сообщил, что актера положили в платную травматологию после сильного избиения. По его словам, у Прилучного диагностировали перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Медики предполагают, что лечение в больнице займет две недели.

Павлу Прилучному 33 года. Широкую известность ему принесла роль фильме «На игре». Также актер снимался в таких картинах, как «Мажор», «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», «Геймеры», «Желтый глаз тигра», «Квест» и других.

В 2011 году Прилучный тайно женился на актрисе Агате Муцениеце. В браке родились двое детей, а в 2020 году пара объявила о разводе. Причиной расставания многие называли роман актера со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.