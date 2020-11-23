Источник: актер Павел Прилучный попал в больницу после избиения

Актер Павел Прилучный госпитализирован после избиения. Об этом сообщил источник «360».

«Сильно избит, лежит в платной травматологии», — сказал собеседник.

По его словам, у Прилучного перелом костей лицевого скелета, а также ссадины и ушибы головы. Предположительно, госпитализация продлится две недели. Других подробностей источник не привел.

Павел Прилучный известен по фильмам «Мажор», «Любовь с ограничениями», «Союз спасения», сериалам «Желтый глаз тигра», «Квест» и другим.

На съемках сериала «Закрытая школа» он познакомился с Агатой Муцениеце. Актеры тайно поженились в 2011 году, в феврале 2020 года пара объявила о разводе. В браке родились двое детей.

Также Прилучному приписывали роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.