«Стали как родные»: актриса Михалкова рассказала об отношениях с «Уральскими пельменями»

Актриса Юлия Михалкова в прошлом году ушла из известного коллектива «Уральских пельменей». При этом она призналась, что коллеги стали для нее родными людьми, поэтому общение с ними продолжается.

«За десять лет совместной работы многие из них стали мне как родные. Конечно, общаемся редко, но это тот случай, когда важно не количество, а качество», — рассказала Михалкова в интервью «Собеседнику».

Она добавила, что продолжает поддерживать теплые отношения с бывшим коллективом. По словам актрисы, часто одно искреннее сообщение может заменить неделю личных разговоров. При этом совместных проектов с коллегами Михалкова не планирует.

«Но вы сами видите, сколько всего нового, интересного производится на СТС к каждому сезону. Кто знает, возможно, на будущих ярких проектах я с кем-то пересекусь. Потому что в „Пельменях“ есть по-настоящему талантливые артисты», — заключила она.

В конце 2018 года стало известно о проблемах в «Уральских пельменях». Коллектив стал выступать в полном составе только в Екатеринбурге и во время съемок шоу для эфиров. В 2019 году Михалкова объявила о своем уходе из программы. Летом 2020-го актриса сообщила, что больше не будет сниматься и в юмористическом шоу «Сториз».