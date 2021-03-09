Стали известны последние слова Андрея Миронова перед смертью

Художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт процитировал последние слова советского актера Андрея Миронова перед смертью. Он отметил, что до сих пор помнит все, как будто это произошло вчера.

«Я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: «Шура, голова», — рассказал он «Московскому комсомольцу».

Ширвиндт был с Мироновым в Риге в 1987 году. Артист, находясь там на гастролях, потерял сознание прямо на сцене в Рижской опере. Миронова доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Через два дня он скончался. Ему было всего 47 лет. Артист страдал от врожденной аневризмы, при этом диагнозе категорически противопоказаны длительные физические нагрузки.

Несколько дней назад умерла британская актриса Никола Пэджетт. Она сыграла Анну Каренину в экранизации одноименного романа, который сняла в 1977 году корпорация BBC. Артистке было 75 лет. По предварительным данным, она скончалась из-за опухоли мозга. В последние годы звезда жила в Лондоне с парой персидских кошек,