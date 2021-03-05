Умерла британская актриса Никола Пэджетт, сообщил The Guardian. Она сыграла Анну Каренину в экранизации одноименного романа, который сняла в 1977 году корпорация BBC.

Артистке было 75 лет. Предположительно, она скончалась из-за опухоли мозга.

Семья актрисы позже назовет место и время проведения похорон, написал журнал «ПолитРоссия».

Никола Пэджетт родилась 15 июня 1945 года в Каире, ее отец владел нефтяной компанией. В 17 лет девушка поступила в Королевскую академию драматического искусства в Лондоне. Она участвовала в театральных постановках. Наибольшую известность ей принесла роль в драматическом сериале «Вверх и вниз по лестнице», который завоевал семь премий Emmy и «Золотой глобус». Актриса завершила свою карьеру из-за биполярного расстройства. О своей борьбе с болезнью она написала книгу, которую издали в 1997 году.

Критики считают одной из лучших главную роль актрисы в 10-серийном телефильме «Анна Каренина». Роли Каренина и Вронского в нем исполнили британские актеры Эрик Портер и Стюарт Уилсон.

В последние годы звезда жила в Лондоне с парой персидских кошек, занималась садоводством. Она также боролась с онкологическим заболеванием.