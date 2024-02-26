Культура 26 февраля 2024, 11:01 Умер актер из сериалов «Каменская» и «След» Павел Поймалов МТЮЗ: актер сериалов «Каменская» и «След» Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет

Читать 360tv в

На 58-м году жизни скончался известный актер театра и кино Павел Поймалов. Об этом сообщила пресс-служба Московского театра юного зрителя, в труппе которого артист состоял с 1992 года.

Актер был удостоен звания заслуженного деятеля искусств России. Причина его смерти не называется.

Реклама

«О дне прощания сообщим дополнительно», — отметили в театре.

Поймалов был выпускником драматического отделения Горьковского театрального училища, а также учился на режиссерско-актерском курсе ГИТИСа.

За время своей работы в МТЮЗ он сыграл множество разнообразных ролей, в том числе Анучкина в «Женитьбе», Жадова в «Доходном месте», Репортера в «Собачьем сердце».

Помимо работы на театральной сцене, Павел Поймалов играл в более чем 40 кинопроектах, включая такие, как «Каменская», «Дальнобойщики», «Адъютанты любви», «Сделка», «Угон», «Аферисты», «Смерть шпионам», «Город», «Последняя электричка», «Призраки прошлого», «Императрицы» и другие.