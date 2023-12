Знаменитости 14 декабря 2023, 06:30 Стали известны лучшие актеры и актрисы 2023 года IMDb назвал лучших актеров и актрис 2023 года

Читать 360tv в

Сервис IMDb назвал лучших актеров и актрис 2023 года. Рейтинг опубликовали на сайте киноагрегатора.

Звезда сериала The Last of Us чилиец Педро Паскаль стал лучшим актером года. Вторую строчку заняла актриса Мэри Элизабет Уинстэд, сыгравшая в мини-сериале «Асока». На третьем месте расположилась актриса Ана де Армас, исполнившая роль Мэрилин Монро в фильме «Блондинка». В прошлом году она возглавляла этот рейтинг.

Реклама

В топ-5 также попали Дженна Ортега и Белла Рамзи.

В России ранее вручили премию «Звезда театрала». В номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» победила Юлия Пересильд. Ее наградили за роль в фильме «Вызов». Среди мужчин статуэтку забрал Иван Янковский. На церемонии вручения не обошлось без скандалов. Пересильд заявила, что ее дважды оскорбил ведущий мероприятия писатель-сатирик Владимир Слуцкий.