Знаменитости 13 декабря 2023, 04:18 Юлию Пересильд дважды оскорбили на вручении премии «Звезда Театрала» Актриса Пересильд на премии «Звезда театрала» столкнулась с оскорблением дважды Pavel Kashaev/Global Look Press

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Российская актриса Юлия Пересильд дважды столкнулась с оскорблением на вручении премии «Звезда театрала». Трансляцию опубликовали на официальном сайте премии.

Вручавший приз писатель-сатирик Владимир Слуцкий переврал фамилию актрисы и назвал ее Персильд. Также во время вручения литератор пошутил, что эту премию актриса получила «за красоту».

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«Конечно, этой премии можно простить два оскорбления, одно за одним. Первое: приз за красоту… Спасибо большое! Я надеюсь, что там еще немножко ума и таланта тоже есть. Второе: я Пересильд, но Бог с ним… Вам я прощаю все!» — заявила актриса со сцены.

Пересильд получила премию в номинации «Лучшая роль театральной актрисы в кино» за роль в фильме «Вызов». Премию в номинации «Лучшая роль театрального актера в кино» получил Иван Янковский.

Ранее Пересильд получила в Кремле госпремию 10 миллионов рублей за роль в «Вызове». Президент России Владимир Путин назвал актрису душой картины.