Знаменитости 02 декабря 2023, 01:45 Стали известны имена самых дорогих российских артистов для новогодних корпоративов Киркоров, Лепс и Шнуров стали самыми дорогими певцами на новогодние корпоративы РИА «Новости»

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Певец Филипп Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом на новогодних мероприятиях в этом году. Об этом сообщила директор по интегрированным маркетинговым коммуникациям Fashion Group Дарья Исакова в беседе с НСН.

Также в топ-3 вошли лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс. Первого вокалиста собеседник издания назвала «непростым артистом» из-за сложного менеджмента и неординарного творческого формата.

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«Шнур, он очень непростой артист: сложный менеджмент, необычный формат творчества. Возможно, его даже чаще заказывают, чем Киркорова, потому что наши люди любят такой формат», — заявила она.

Ранее стало известно, что выступление певицы Аллы Пугачевой на новогоднем корпоративе в Москве будет стоить 46 миллионов рублей, однако появление звезды на празднике должно быть тайным. Также появилась информация о расценках вокалиста Валерия Меладзе — 12 миллионов рублей.