Знаменитости 20 ноября 2023, 03:07 Стало известно, за какую сумму Пугачева выступит на корпоративе в Москве «Вечерняя Москва»: Пугачева может тайно выступить в Москве за 46 млн рублей РИА «Новости»

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Стоимость новогоднего корпоратива в Москве с участием покинувшей Россию певицы Аллы Пугачевы может составить до 46 миллионов рублей, что на 13,8 миллиона больше, чем раньше. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

В материале сказано, что артистка может выступить для поклонников тайно. Также известны расценки других знаменитостей. Например, Валерий Меладзе спел бы на мероприятии в Москве за 12 миллионов рублей, а его жена и бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева потребует 2,5 миллиона.

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Ранее музыкальный критик Александр Волков заявил, что Пугачева сможет вернуться на российское телевидение, но для этого нужна «серьезная подготовка» и изменение ее политической позиции. При этом он призвал отстраниться от слухов, гуляющих вокруг звезды.

До этого Пугачева вышла на связь с поклонниками и заявила, что о ней еще услышат. Она также обратилась к своим злопыхателям, назвав их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников».