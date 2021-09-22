Стало известно, как себя чувствует вышедший из комы Звягинцев

Состояние режиссера Андрей Звягинцева, который некоторое время был в коме из-за ковида, сейчас оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил председатель совета директоров компании АФК «Система» Владимир Евтушенков.

«Самочувствие сейчас более-менее удовлетворительное. Он собирается сейчас переезжать в госпиталь по реабилитации. Из комы вышел уже», — сообщил Евтушенков РЕН ТВ. При этом он не стал уточнять, где кинематографист будет проходить реабилитацию.

По данным kp.ru, АФК «Система» оплачивает лечение режиссера.

На прошлой неделе стало известно, что Звягинцева ввели в искусственную кому в рамках реабилитации от последствий ковида. Также сообщалось, что его подключили к аппарату ЭКМО. Режиссер проходит лечение в одной из клиник Германии.

Он заразился коронавирусом в июле этого года, у него нашли у него диагностировали 90% поражение легких и госпитализировали в Федеральный научно-клинический центр ФМБА. Там он находился месяц, после чего его перевели в городскую больницу имени Давыдовского, затем он оказался в Германии.

Бывшая жена режиссера ранее рассказала, что ей сообщили о положительной динамике, наметившейся в состоянии Звягинцева.